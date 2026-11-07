تربية الإبل في بادية تدمر.. تعافٍ تدريجي وتحديات تهدد استدامة المهنة
54% نسبة إنجاز خطة تعزيل المصارف ومجاري السيول في محافظة طرطوس استعداداً للموسم المطري
صناعة الأغباني في دوما.. حرفة نسيجية حافظت على أصالتها
مدينة السخنة.. مبادرات أهلية تعيد تأهيل مرافقها وتشجع عودة 40 بالمئة من سكانها
بساتين أبو جرش بدمشق.. رئة خضراء تواجه جفاف نهر يزيد وضغوط التوسع العمراني
السيول تخرج جسر السويعية عن الخدمة وتلحق أضراراً بمنازل وأراضٍ زراعية في البوكمال
وزارة الثقافة تقدم أنشطة وكتباً لـ200 طفل عبر الحافلة الثقافية في الضمير
لقاءات سورية فرنسية في باريس حول شؤون اللاجئين والتعاون المشترك
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