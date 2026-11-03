وزارة الزراعة في دمشق تعقد اجتماعاً لمجلس تخفيف آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي
مشفى تدمر الوطني.. خدمات طبية متكاملة رغم نقص الكوادر والتجهيزات
“شركات تبني سوريا”.. ورشة عمل بدمشق لتعزيز جاهزية الشركات المحلية للاستثمار
قميص إسفلتي جديد لمدخل دمشق الجنوبي لرفع كفاءة الطريق وتحسين الانسيابية المرورية
ملامح فصل الخريف تضفي سحراً ورونقاً أخّاذاً على الطبيعة في جسر الشغور بريف إدلب
الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية
كيف أعادت منصة “دقيق” صياغة العلاقة بين المواطن ومراكز النقل؟
العثور على جثة أحد مفقودي سيول الطبقة بعد 6 أيام من البحث
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