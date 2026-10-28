انطلاق قافلة الأتارب (2) لعودة 38 عائلة من المخيمات إلى مناطقهم

من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة
فرق الدفاع المدني تستجيب للانسدادات الناجمة عقب هطول الأمطار على مدينة دير الزور
إزالة نحو 3000 متر مكعب من الأنقاض في زملكا بريف دمشق
هطولات مطرية وأجواء غائمة في مدينة حمص اليوم الأربعاء
بعد سنوات من الفصل لأسباب ثورية موظفو زراعة حمص يعودون لعملهم
مجلس مدينة الرقة يواصل تنظيف المطريات لتصريف المياه في أحياء المدينة
عودة حركة المسافرين والحركة التجارية عبر منفذ نصيب الحدودي
هطولات مطرية غزيرة تشهدها مدينة الرقة اليوم الأربعاء
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