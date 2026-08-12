لقاء تعريفي يجمع رئيس الهيئة المركزية بالدفعة الجديدة من برنامج ماجستير الرقابة

مدير عمليات حمص يتحدث حول الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب
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تكريم 14 طالباً وطالبة من مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي بدمشق
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افتتاح مكتب بريد مدينة منبج بريف حلب لتخفيف الأعباء عن الأهالي
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