الرئيس الشرع خلال افتتاح مطار دير الزور: نعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية
وزارة الزراعة ومحافظة طرطوس تعتمدان خطة استراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي
لحظة إعلان افتتاح مطار دير الزور الدولي بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني
لحظة وصول طائرة الوفد الوزاري إلى مطار دير الزور الدولي للمشاركة في حفل افتتاح المطار
التمكين الاقتصادي الرقمي والعمل الحر في سوريا.. ندوة في دمشق تناقش التحديات والفرص
عندما يعانق الصوت الشعر.. ولاء الجندي تسحر الجمهور ضمن فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
“يلبّي احتياجات الكوادر الطبية والصحية” زوار ومشاركون يتحدثون لـ سانا
درعا.. خطة للاستفادة من الآبار المخالفة القريبة من محطات الإرواء
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