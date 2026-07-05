نحو بيئة آمنة.. إعداد مدربين في الرقة للتصدي لحالات الاستغلال والانتهاك الجنسي
يوم علمي لهيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع جامعة القلمون
حملة “بصر 4” تباشر إجراء عمليات العين البيضاء في المشفى الوطني بدير الزور
القنصلية السورية في عنتاب: إنجاز أكثر من 6 آلاف معاملة وخدمات نوعية بتقنيات حديثة
ندوة حوارية في جامعة حلب حول تطوير مهارات الطلبة والتخطيط للمستقبل
عضوا مجلس الشعب هيلم والصالح: تمثيل المعتقلين السابقين يعكس شريحة واسعة من السوريين
ندوة في جامعة حمص تناقش دور الجامعات في دعم مسار العدالة الانتقالية
افتتاح مكتب بريد في بلدة سلمى وكوة بريدية في المريج بريف اللاذقية
Sign in to your account
تذكرني