سراج للاستشارات تطلق أعمالها رسمياً في دمشق لدعم التطوير المؤسسي
لبنة جديدة في صون الذاكرة الوطنية.. افتتاح متحف جيرود للتراث الشعبي بحضور رسمي
الاتصالات ومنظمة التعاون الرقمي تناقشان تطوير البنية التحتية للحكومة الرقمية
فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بصهريج محمّل بالبنزين على طريق حمص-طرطوس
مؤتمر SBBC في دمشق.. منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية واستعراض بيئة الأعمال في سوريا
مشاركون في مؤتمر الأعمال السوري البريطاني بدمشق: المؤتمر منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية
جامعتا إدلب وطرطوس تبحثان تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي
إطلاق مشروع تجريبي لفرز النفايات من المصدر في مدينة إدلب
Sign in to your account
تذكرني