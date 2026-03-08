أعمال تأهيل جسر طيبة الإمام حلفايا في ريف حماة تسير وفق الجدول الزمني المحدد

بدعم من مؤسسة الآغا خان.. استمرار تنفيذ مشاتل لإنتاج غراس الزيتون في بلدة القبو بريف حمص
‏اتفاقيات استراتيجية لإنشاء محطات كهرباء بقدرة 5000 ميغاواط تعزز أمن الطاقة في سوريا
اعتماد مشروع إعادة إعمار مسجد كفرنبودة في ريف حماة
مشروع لتأهيل وتجميل محور شارع الثورة حتى جسر الفيحاء في مدينة دمشق
مبادرة تعليمية لأطفال سوريين في بلجيكا للحفاظ على لغتهم الأم وهويتهم الثقافية
