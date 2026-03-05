حديث الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه عدداً من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في قصر الشعب بدمشق

ترامب: نريد أن تكون سوريا بلداً ناجحاً والرئيس الشرع قادر على تحقيق ذلك
هيئة المفقودين توقّع إعلاناً مشتركاً مع منظمات دولية حول مبادئ التعاون في سوريا
نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث تطوير الصناعات المحلية على هامش مهرجان “ربيع حماة”
جمعية الشارقة الخيرية توزع مساعدات غذائية وإغاثية لـ 1500 أسرة في بلدة شبعا بريف دمشق
أعمال تطويرية وخدمية بمشفى بصرى الشام الوطني في ظل الاحتياجات الطبية المتزايدة للمواطنين
