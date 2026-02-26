إعادة تشغيل المركز الشمالي للمياه في قبتان الجبل بريف حلب لتأمين وصول مياه الشرب للأهالي
افتتاح دائرة الأحوال المدنية في جرابلس بريف حلب لتنظيم السجل المدني وتسهيل معاملات المواطنين
وحدات من الجيش العربي السوري تعيد إحياء تقليد مدفع رمضان في إدلب بعد انقطاع لسنوات
الجيش العربي السوري يحيي طقس مدفع رمضان في طرطوس مع حلول موعد الإفطار
اجتماع في إدلب لمناقشة ملف المخيمات وتوحيد الرؤية بين المديريات المركزية ومديرية التخطيط
بلدية غازي عنتاب تسلم بلدية حلب 5 حافلات نقل و5 ضواغط نفايات و700 حاوية قمامة لتعزيز النقل
افتتاح مركز كحيل الطبي في ريف درعا بعد إعادة تأهليه لتقديم الخدمات الصحية للأهالي
محافظ اللاذقية يطّلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مديرية المالية
