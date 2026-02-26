افتتاح دائرة الأحوال المدنية في جرابلس بريف حلب لتنظيم السجل المدني وتسهيل معاملات المواطنين

طبيب يعود إلى محردة للاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة بعد التحرير
توثيق 60 ألف عقد ضمن دوائر السجل العقاري بريف دمشق خلال عام 2025
جولة في بلدات وقرى ريف دير الزور المحررة
افتتاح مسجد علي بن أحمد المسلماني في مساكن الشرطة بريف دمشق ضمن حملة “ريفنا بيستاهل”
وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يطلع على الواقع الصحي في مشفى منبج الوطني
