مديرية أوقاف حمص تطلق برامج دعوية وتوعوية ضمن حملة “إيمان يجمعنا”

الرئيس أحمد الشرع يصل إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين”
برامج تدريبية احترافية مجانية ضمن مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل في اللاذقية
حديقة الجولان البيئية بالقنيطرة تستعيد رونقها وتفتح أبوابها للأهالي
تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم في بلدة صيدا بريف درعا
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني عقب الزيارة الرسمية إلى دولة قطر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى