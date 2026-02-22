الجامع العمري الكبير.. رمز روحي وتاريخي لأهالي الباب في ريف حلب

مدير عام المؤسسة السورية للبريد يطلع على سير العمل في فرع درعا والخدمات المقدمة للأهالي
توزيع ألبسة شتوية على المهجرين من السويداء والعائلات الأشد احتياجاً في درعا
وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل يتحدث لـ سانا حول العملة السورية الجديدة
وفد جراحي بولندي يختتم حملة العمليات المجانية في مشفى حمص الوطني
فرع مكافحة المخدرات في حلب يلقي القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى