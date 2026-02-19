إعادة تمثيل جريمة محل الصرافة في دير عطية التي أودت بحياة أربعة مدنيين بعد ضبط الجناة

عودة الحياة إلى أسواق دمشق مع الانخفاض الكبير بأسعار السلع عقب سقوط النظام البائد
معبر نصيب الحدودي يسجل تزايداً في حركة الشاحنات والمسافرين
مشاهد جوية للاحتفالات في ساحة الأمويين وسط دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
ضمن حملة “اللاذقية نحن أهلها” إعادة تأهيل عدد من الإشارات المرورية في شوارع اللاذقية
العدالة الانتقالية الفرص والتحديات جلسة حوارية في دير موسى الحبشي
