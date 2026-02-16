تحديث المناهج والتوسع بمراكز التدريب المهني في وزارة الاقتصاد والصناعة

محافظ درعا أنور طه الزعبي يتفقد أوضاع عائلات البدو المقيمين في مراكز الإيواء بمنطقة إزر
جامعة طرطوس والمؤسسة السورية للبريد توقعان اتفاقية لتقديم خدمات للطلاب والعاملين
تصريح صحفي لوزير المالية حول الاتفاقية الإطارية مع شركة علم السعودية
احتفالية في مركز هاتف الكورنيش الجنوبي باللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
انطباعات زوار معرض دمشق الدولي للكتاب حول التنوع والثراء في الإصدارات والعناوين
