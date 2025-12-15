عرض فيلم “غاندي الصغير” في المركز الثقافي بمدينة إدلب
جودة تصنيع الغذاء والزراعة الذكية ضمن مؤتمر علمي في جامعة دمشق
حديقة البطرني في اللاذقية..كنز بيئي وذاكرة للأجيال
“ميعاد النصر” فعالية طلابية في جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
اختتام البطولة الوطنية الأولى لمناظرات الجامعات 2025 باللغة العربية
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار إلياس ببلدة الحواش في ريف حمص
“سوريا من القهر إلى النصر” احتفالية في كلية التربية بجامعة إدلب بمناسبة مرور عام على التحرير
انطلاق فعاليات مهرجان أعياد الميلاد في مدينة المعارض بحي الوعر في مدينة حمص
