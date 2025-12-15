عرض فيلم “غاندي الصغير” في المركز الثقافي بمدينة إدلب

الطوائف المسيحية في دمشق تقيم الصلوات والقداديس احتفالاً بـ “أحد الشعانين”
المعرض العسكري للثورة السورية المقام على أرض مدينة المعارض.. سلاح وعتاد يرويان حكاية النصر
معبر كسب الحدودي بين سوريا وتركيا يشهد حركة متزايدة منذ التحرير
جولة في سوق مدحت باشا الأثري.. تجار وزوار يسردون حكاية السوق
فتح الطرق المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
