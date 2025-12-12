سياسيون أمريكيون: إزالة قانون قيصر تفتح الطريق أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في سوريا

افتتاح فرع المديرية العامة للموانئ في طرطوس لتقديم الخدمات للبحّارة والعاملين في النقل البحري
بين خيمة النزوح وركام البيت.. مهجّر من ريف حلب الجنوبي ينتظر عودة دائمة إلى دياره
افتتاح بازار الخريف في مدينة نبل بريف حلب الشمالي لتسويق المنتجات اليدوية والمأكولات المنزلية
مشاهد من العرض العسكري لقوات وزارة الدفاع في مدينة إدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
تفريغ باخرة محملة بـ 24 ألف طن من الذرة العلفية وكسبة فول الصويا في مرفأ اللاذقية
