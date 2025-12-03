احتفال طلابي في جامعة اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

خطة أمنية متكاملة لتأمين زوار معرض دمشق الدولي
أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشعب في مركز قطنا الانتخابي بريف دمشق
من الجامعة إلى سوق العمل.. ورشة في جامعة دمشق لتمكين الطلاب والخريجين الجدد
نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية تمثل أكثر من 800 علامة تجارية تشارك في معرض “فود إكسبو 2025″
موسم العنب في حمص… قطاف الخير من الكروم إلى الأسواق
