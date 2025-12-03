احتفال طلابي في جامعة اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
محافظ اللاذقية يتفقد أوضاع الأهالي المقيمين في مخيمات أهل الساحل بريف جسر الشغور
وكالة TiKA التركية تقدم 100 سماعة طبية لأطفال من ذوي الإعاقة السمعية
حملة تشجير لطلاب كليتي الهندسة الزراعية والعلوم في جامعة اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جريمة زيدل التي راح ضحيتها رجل وزوجته
مديرية السجل المؤقت بدمشق تبدأ أعمال ترميم الصحائف العقارية
سباق ماراثون لطلاب كلية التربية الرياضية في جامعة اللاذقية
مديرية الشؤون الاجتماعية تنظم فعالية خاصة بذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة
