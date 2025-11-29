الشيباني: نقدر ونثمن التزام الدنمارك بدعم سوريا الجديدة وموقفها في مجلس الأمن

“مجزرة القرن”.. فعالية في دمشق لتوثيق مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
جولات مكثفة لفرق الرقابة التموينية على مخابز مدينة حلب
وصول قافلة المساعدات الإغاثية إلى ممر بصر الحرير في طريقها إلى محافظة السويداء
وزير الزراعة ومحافظ إدلب يطلقان من معرة النعمان في ريف المحافظة حملة “معاً لنعيد إدلب خضراءً
حاكم مصرف سوريا عبد القادر الحصرية لـ سانا: اليوم بدأنا مرحلة جديدة في النظام المالي السوري
