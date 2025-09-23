اكتشاف رفات بشرية في حي القدم بدمشق ضمن منطقة كانت تحت سيطرة النظام البائد

سانا تستطلع آراء عدد من طلاب جامعة دمشق حول سير الامتحانات العملية، والصعوبات اليومية التي يواجهونها
لحظة دخول قافلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري إلى السويداء محملة بالمساعدات الطبية
“نقول للعالم نحن هنا، وهذه ثقافتنا”.. وزير الثقافة من معرض دمشق الدولي
استطلاع لآراء المواطنين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب حول الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية
اختتام الترشح لعضوية الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري في دمشق
