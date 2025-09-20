“ريفنا بيستاهل” تتخطى كل التوقعات، نموذج للتعاون والتكاتف المجتمعي

العدالة الانتقالية الفرص والتحديات جلسة حوارية في دير موسى الحبشي
وصول قافلة مساعدات إغاثية وغذائية إلى جسر نامر بريف درعا متوجهة إلى السويداء
مبادرة تطوعية في دوما بريف دمشق لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم الجامعية
كلمة الرئيس الشرع خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية
آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية في دمشق حول مستوى الأسئلة لمادة اللغة العربية
