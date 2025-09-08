جولة ميدانية بمرفأ اللاذقية لتفقد تفريغ الباخرة الخامسة المحمّلة بـ 15 ألف طن من القمح

في مهمة تطوعية محفوفة بالمخاطر..شباب من منظمة The HALO Trust يعملون على إزالة الألغام و
سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي.. إقبال ملحوظ على شراء الحلويات مع انخفاض أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية
حفل فني تراثي خلال حملة “أبشري حوران” على مدرج بصرى الشام الأثري
مظاهرة شعبية في دمشق دعماً لأهالي قطاع غزة ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
حافلات تنقل زوار معرض دمشق الدولي مجاناً من منطقة البرامكة إلى مدينة المعارض
