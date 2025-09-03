العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف شبكة أمان للزوار في معرض دمشق الدولي

المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض محمد حمزة: دورة هذا العام تعكس صورة سوريا الواثقة
محافظ درعا أنور طه الزعبي يتفقد أوضاع عائلات البدو المقيمين في مراكز الإيواء بمنطقة إزر
معرض دمشق الدولي يعود من جديد نافذة على الانفتاح وبوابة للإعمار
مؤسسة مياه دمشق وريفها تضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في معرض دمشق الدولي
وزير الصحة يفتتح ثلاثة مراكز صحية في ريف دمشق بحضور المحافظ
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى