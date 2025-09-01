عزيمة لا تنكسر كيف نجح حرفي في مواصلة عمله رغم الصعاب؟

أعضاء المبادرة الأهلية لحل الأزمة بالسويداء: أهمية الحوار ونبذ التحريض الطائفي
شرطة كفرلوسين في محافظة إدلب تقبض على عصابة تمتهن سرقة الدراجات النارية من المخيمات
باخرة محملة بـ 100 ألف طن من النفط الخام وصلت إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس
مشاريع متميزة وتعريف بالجامعات ضمن جناح وزارة التعليم العالي بمعرض دمشق الدولي
صحفيو دمشق ينظمون وقفة تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة الجزيرة العامل في
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى