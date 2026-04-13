وزارة السياحة تؤجل “معرض السفر السوري 2026” إلى أواخر أيلول المقبل‏‏

دمشق-سانا

‌‏أعلنت وزارة السياحة عن تأجيل معرض السفر السوري 2026 Syria Travel Show، المتخصص في قطاعات السفر والسياحة والاستثمار الفندقي، والذي كان من المقرر إقامته في دمشق خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 16 من شهر نيسان الجاري، إلى الفترة من الـ 28 إلى الـ 30 من شهر أيلول المقبل.

‏وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة لـ سانا اليوم الإثنين، أن قرار التأجيل جاء نتيجة الظروف الراهنة في المنطقة، وحرصاً من الوزارة على ضمان نجاح المعرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

‏وتهدف الوزارة من خلال هذا المعرض إلى تعزيز مكانة سوريا على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، واستقطاب المستثمرين في القطاع الفندقي والسياحي، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا.

‏وكان وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، أكد في الخامس والعشرين من شباط الماضي، أن المعرض يأتي استكمالاً لمسار إصلاح، وتطوير القطاع الذي تنتهجه الوزارة، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في سوريا يستعيد مكانته كقطاع إنتاجي محوري.