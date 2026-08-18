قطر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب

photo 2026 08 18 15 48 08 قطر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفةً واضحةً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع، يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية.

وشددت الوزارة، على أنه إذا كانت إسرائيل تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في محيطها، فإن على المجتمع الدولي التعامل بحزم مع حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف باعتباره فوق القانون، في ظل صمت وعجز دوليين عن ردعه، وتحمل مسؤولياته في وضع حد لانتهاكاته.

وحذرت الوزارة من أن غياب المساءلة والردع يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، ويهدد الأمن والاستقرار، ويجر المنطقة إلى دوامة أوسع من التصعيد.

وجدّدت موقف دولة قطر الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا، وتؤكد تضامنها مع حكومتها، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.

وأدانت سوريا في وقت سابق اليوم بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ‏الظهور، واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، ‏وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.‏

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