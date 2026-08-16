سوريا والإمارات تعززان التعاون لإحياء المشاريع الزراعية

دمشق -سانا
بحث وزير الزراعة باسل السويدان، اليوم الأحد، مع مدير دائرة أعمال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق مطر سالم مطر علي النيادي، سبل تعزيز التعاون الزراعي، ومتابعة واقع المشاريع والمنشآت الزراعية التابعة لرئيس دولة الإمارات في سوريا، وإمكانية إعادة تأهيلها وتفعيلها.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في دمشق، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الزراعي، والعمل على إعادة تأهيل المشاريع والمزارع والمنشآت التي تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استثمارها مجدداً ودعم تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.
وتناول اللقاء أيضاً واقع المحميات والمشاريع البيئية والزراعية التابعة لرئيس دولة الإمارات في سوريا، ولا سيما محمية المها والريم، وسبل الحفاظ عليها وتطويرها، بما يعزز دورها في حماية التنوع الحيوي وصون الثروة الحيوانية والبيئية.
ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة الزراعة نحو تعزيز الشراكات والاستثمارات الزراعية مع الإمارات، وإعادة تفعيل المشاريع الإنتاجية والبيئية، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة، بما يدعم تنمية القطاع الزراعي، ويوسع مجالات التعاون الزراعي العربي والدولي.
وكانت وزارة الزراعة وقعت، في تموز الماضي، مع مجموعة “مير” الإماراتية وشركة حلول للتقنيات والخدمات الزراعية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تطوير مشروع الشركة الإماراتية السورية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي وسلاسل القيمة والتصدير في دمشق.