سوريا والإمارات تعززان التعاون لإحياء المشاريع الزراعية

دمشق -سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان، اليوم الأحد، مع مدير دائرة أعمال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق مطر ‏سالم مطر علي النيادي، سبل تعزيز التعاون الزراعي، ومتابعة واقع المشاريع والمنشآت الزراعية التابعة لرئيس دولة الإمارات ‏في سوريا، وإمكانية إعادة تأهيلها وتفعيلها.‏

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في دمشق، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الزراعي، والعمل على إعادة تأهيل ‏المشاريع والمزارع والمنشآت التي تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استثمارها مجدداً ودعم تطوير ‏القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.‏

وتناول اللقاء أيضاً واقع المحميات والمشاريع البيئية والزراعية التابعة لرئيس دولة الإمارات في سوريا، ولا سيما محمية المها ‏والريم، وسبل الحفاظ عليها وتطويرها، بما يعزز دورها في حماية التنوع الحيوي وصون الثروة الحيوانية والبيئية.‏

ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة الزراعة نحو تعزيز الشراكات والاستثمارات الزراعية مع الإمارات، وإعادة تفعيل المشاريع ‏الإنتاجية والبيئية، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة، بما يدعم تنمية القطاع الزراعي، ويوسع مجالات التعاون ‏الزراعي العربي والدولي.‏

وكانت وزارة الزراعة وقعت، في تموز الماضي، مع مجموعة “مير” الإماراتية وشركة حلول للتقنيات والخدمات الزراعية، ‏مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تطوير مشروع الشركة الإماراتية السورية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي وسلاسل القيمة ‏والتصدير في دمشق.‏