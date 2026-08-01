السفير دياب يسلم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لسوريا لدى الجامعة العربية

photo 2026 08 01 16 46 59 السفير دياب يسلم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لسوريا لدى الجامعة العربية

القاهرة-سانا

سلم رئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، نسخةً من أوراق اعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى الجامعة.

وقالت السفارة السورية في القاهرة في بيان على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”: “التقى مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية رئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب، الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي، حيث سلّمه نسخةً من أوراق اعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى جامعة الدول العربية”.

وأضافت السفارة أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وجامعة الدول العربية، ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل العربي المشترك.

وكان دياب، سلم في تموز الماضي أوراق اعتماده لمساعد وزير الخارجية ‏المصري لشؤون المراسم السفير أيمن الدسوقي قائماً بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة.

الرئيس الشرع يتسلّم أوراق اعتماد سفير تركيا لدى سوريا
الرئيس الشرع يبحث مع الرئيس الأوكراني تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي
وزير النقل السوري يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم مشاريع ‏الطرق وتطوير البنية التحتية ‏
الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الأمريكي بمقر إقامته في أنطاليا لبحث المستجدات الإقليمية
سوريا تبحث إعادة تفعيل عضويتها في المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك