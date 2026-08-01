السفير دياب يسلم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لسوريا لدى الجامعة العربية

القاهرة-سانا

سلم رئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، نسخةً من أوراق اعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى الجامعة.

وقالت السفارة السورية في القاهرة في بيان على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”: “التقى مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية رئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب، الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي، حيث سلّمه نسخةً من أوراق اعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى جامعة الدول العربية”.

وأضافت السفارة أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وجامعة الدول العربية، ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل العربي المشترك.

وكان دياب، سلم في تموز الماضي أوراق اعتماده لمساعد وزير الخارجية ‏المصري لشؤون المراسم السفير أيمن الدسوقي قائماً بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة.