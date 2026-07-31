السفارة المغربية بدمشق تُقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى عيد العرش

دمشق-سانا

أقامت السفارة المغربية بدمشق، أمس الخميس، حفل استقبال رسمياً بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لجلوس الملك محمد السادس على العرش.

وكان على رأس مستقبل الحضور القائم بأعمال السفارة المغربية لدى سوريا، عبد الله باباه حيث حضر الحفل عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ورجال الدين، إضافة إلى ممثلي بعثات دبلوماسية أجنبية وعربية، وشخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، وعدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة في سوريا.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد وجهت أمس رسالة تهنئة باسم الجمهورية العربية السورية إلى المملكة المغربية قيادةً وشعباً، بمناسبة ذكرى عيد العرش.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية عن تمنياتها للمملكة المغربية بدوام الأمن والاستقرار.