الصفدي يبحث مع غوتيريش الأوضاع في سوريا والأمن ‏والاستقرار في المنطقة‎

‎عمان-سانا‏

‎ ‎بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمان اليوم الإثنين تطورات ‏الأوضاع في سوريا، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وجهود ‏تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين‎.‎

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن مباحثات الجانبين أكدت ‏أهمية دعم سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، إضافة إلى ‏دعم مسيرة إعادة البناء التي أطلقتها الحكومة السورية لبناء ‏المستقبل الذي يلبّي طموحات الشعب السوري، مشددين في الوقت ‏نفسه على ضرورة وقف التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية على ‏سوريا‎.‎

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كما تناولت مباحثات الجانبين التطورات الإقليمية، وتبعات التصعيد ‏الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة ‏وتثبيت الأمن والاستقرار الدائمَين‎.‎

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وأكّد الصفدي وغوتيريش أهمية التزام وقف إطلاق النار بين ‏الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل ‏شامل، يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق ‏هرمز وفق القانون الدولي‎.‎

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وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة شدّد ‏الصفدي على ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترمب حول قطاع غزة، ورفع القيود الإسرائيلية التي تحول ‏دون إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع الذي لا يزال ‏يواجه كارثة إنسانية‎.‎

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كما بحث الصفدي وغوتيريش التدهور الخطير في الضفة الغربية ‏المحتلة، حيث أكّد الوزير الأردني ضرورة تكاتف الجهود، لوقف ‏الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال، وتدفع نحو ‏مزيد من التوتر والعنف، وتقوّض جميع فرص تحقيق السلام العادل ‏والشامل‎.‎

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من جهته أكّد غوتيريش أهمية دور الأردن في تكريس الأمن ‏والاستقرار الإقليميين، وتحقيق السلام العادل وفق القانون الدولي ‏وقرارات الشرعية الدولية‎.‎

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وكان غوتيريش أكد في وقت سابق اليوم، في ختام زيارته إلى ‏سوريا وقوف المنظمة إلى جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى ‏دعم الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية‎.‎