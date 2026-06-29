ويلسون: سوريا حققت خطوات تاريخية نحو تحقيق السلام والازدهار بفترة قصيرة

واشنطن-سانا

أكد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، اليوم الإثنين، أن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو تحقيق السلام والازدهار في فترة زمنية قصيرة جداً.

وقال ويلسون في منشور على منصة إكس: “إن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو السلام والازدهار، وعملت مع الولايات المتحدة لتنفيذ الأجندة الإقليمية ومكافحة الإرهاب”، داعياً إلى إزالة اسمها من تصنيف “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأشار ويلسون إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أوضح في تقييمه أن سوريا تلبي وتتجاوز جميع المتطلبات اللازمة في هذا الصدد.

وشدد عضو مجلس النواب الأمريكي على ضرورة رفع هذا التصنيف عن سوريا، معرباً عن تطلعه للتواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية لخفض مستوى التحذير الخاص بالسفر إليها، بما يعكس الواقع الحالي، ويسمح بتدفق الاستثمارات المستقرة وتنشيط قطاع السياحة، مختتماً منشوره بالقول: “امنحوا سوريا فرصة”.

وكان ويلسون أكد في الأول من الشهر الجاري أن العلاقات الأمريكية-السورية تتطور ‏في اتجاه إيجابي، ويجب إزالة تصنيف ‏سوريا القديم كدولة راعية للإرهاب‎ ‎بسرعة، ‏لتعزيز الاستقرار والازدهار فيها.