وفد سوريا يقدم عرضاً حول حجم التلوث بالألغام والذخائر بمؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا

54321d35 247d 4791 a18f 663e9c062e48 1 وفد سوريا يقدم عرضاً حول حجم التلوث بالألغام والذخائر بمؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا

جنيف-سانا

قدم الوفد السوري المشارك في مؤتمر “المعنيين بإزالة الألغام في سوريا“، المنعقد في جنيف، عرضاً حول حجم التلوث بالألغام والذخائر غير المنفجرة، والعواقب الإنسانية والتحديات التي تواجه عملية التعافي والتنمية وأولويات العمل في هذا المجال.

photo 2026 06 22 15 05 00 3 وفد سوريا يقدم عرضاً حول حجم التلوث بالألغام والذخائر بمؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا
photo 2026 06 22 15 05 00 2 وفد سوريا يقدم عرضاً حول حجم التلوث بالألغام والذخائر بمؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا
photo 2026 06 22 15 05 00 4 وفد سوريا يقدم عرضاً حول حجم التلوث بالألغام والذخائر بمؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا
photo 2026 06 22 15 05 00 وفد سوريا يقدم عرضاً حول حجم التلوث بالألغام والذخائر بمؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا
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