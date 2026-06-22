وفد سوريا يقدم عرضاً حول حجم التلوث بالألغام والذخائر بمؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا

جنيف-سانا

قدم الوفد السوري المشارك في مؤتمر “المعنيين بإزالة الألغام في سوريا“، المنعقد في جنيف، عرضاً حول حجم التلوث بالألغام والذخائر غير المنفجرة، والعواقب الإنسانية والتحديات التي تواجه عملية التعافي والتنمية وأولويات العمل في هذا المجال.