وزارة السياحة السورية تعقد جلسات عملٍ مع شركات سياحة عربية وأجنبية على هامش معرض برلين

برلين-سانا

عقدت وزارة السياحة على هامش مشاركة سوريا في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر”ITB”، سلسلة لقاءات وجلسات عمل مع ممثلي شركات ومؤسسات عربية وأجنبية عاملة في مجالات السياحة والسفر والطيران.

وبحث معاون وزير السياحة فرج القشقوش خلال اللقاءات، آفاق التعاون المشترك، وفرص الترويج للمقاصد السياحية السورية، وإمكانية تنظيم برامج سياحية وتبادل خبرات، إضافة إلى مناقشة مشاريع تفاهم واتفاقيات من شأنها دعم قطاع السياحة خلال المرحلة القادمة.

وذكر القشقوش، في تصريح لمراسل سانا، أنّ مشاركة سوريا في هذا المعرض تأتي للمرة الأولى بعد التحرير، وبعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً، موضحاً أنّ هذه العودة تحمل بعداً عملياً يتمثل بتفعيل التواصل مع الفاعلين في القطاع السياحي الدولي.

وأشار القشقوش إلى أنّ مكاتب سياحيّة سورية مشاركة في المعرض تعمل على عقد صفقات واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال السياحة والسفر، بالتوازي مع لقاءات الوزارة الرسمية.

وأوضح القشقوش، أنّ الوزارة عقدت خلال أيام المعرض، جلسات تفاهم ونقاشات معمقة مع جهات عربية وأجنبية، معرباً عن الأمل في الخروج بمذكرات تفاهم واتفاقيّات تخدم السياحة في سوريا، وتدعم إعادة التموضع والترويج للمقاصد السورية خلال السنوات القادمة.

شاركت سوريا للمرة الأولى بعد التحرير في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر” ITB “، أكبر منصات صناعة السياحة العالمية، بنسخته الستين، عبر جناح يضمّ وزارة السياحة وعدداً من شركات السياحة والسفر والطيران الوطنية.

وتعكس مشاركة سوريا في هذا المعرض توجهاً نحو إعادة تنشيط السياحة والترويج للمقاصد السورية، وفتح آفاق تعاون جديدة مع الأسواق الدولية بما يسهم في دعم قطاع السياحة كرافد اقتصادي وتنموي.