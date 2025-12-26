منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في حمص وتؤكد تضامنها مع سوريا

جدة-سانا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص، مؤكدة رفضها القاطع لمختلف أشكال العنف والإرهاب.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان اليوم أن هذا العمل الإجرامي يعكس خطورة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف دور العبادة ويروع الآمنين، معربةً عن تضامنها مع سوريا ومع ذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الأمانة العامة دعمها لجهود الحكومة السورية في إرساء الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وكان تفجير إرهابي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة اليوم في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أدى إلى ارتقاء ثمانية أشخاص وإصابة 18 بجروح متفاوتة.