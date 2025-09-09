سوريا تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بالإمارات

دبي-سانا
تشارك سوريا في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي يقام في الإمارات العربية المتحدة من الـ 8 حتى الـ 19 من الشهر الجاري، مع وفود رسمية وخبراء من أكثر من (192) دولة أعضاء في الاتحاد.
وتأتي مشاركة وفد سوريا الذي يترأسه وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في إطار الحرص على تطوير التعاون الدولي بمجال الخدمات البريدية واللوجستية والرقمية، وتعزيز تبادل الخبرات لمواكبة التحول التكنولوجي.
ويبحث المؤتمر في تحديث البنية التحتية البريدية وتوسيع الخدمات الرقمية ودعم التجارة الإلكترونية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
والاتحاد البريدي العالمي تأسس عام 1874، ومقره برن في سويسرا، وهو إحدى أقدم المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويضم في عضويته 192 دولة، ويُعقد مؤتمره كل أربع سنوات لبحث السياسات العامة للقطاع البريدي العالمي، واعتماد التوجهات المستقبلية لتطوير الخدمات البريدية وتحديث آليات العمل المشترك.