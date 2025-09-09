سوريا تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بالإمارات

دبي-سانا

تشارك سوريا في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي يقام في الإمارات العربية المتحدة من الـ 8 حتى الـ 19 من الشهر الجاري، مع وفود رسمية وخبراء من أكثر من (192) دولة أعضاء في الاتحاد.

وتأتي مشاركة وفد سوريا الذي يترأسه وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في إطار الحرص على تطوير التعاون الدولي بمجال الخدمات البريدية واللوجستية والرقمية، وتعزيز تبادل الخبرات لمواكبة التحول التكنولوجي.

ويبحث المؤتمر في تحديث البنية التحتية البريدية وتوسيع الخدمات الرقمية ودعم التجارة الإلكترونية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.