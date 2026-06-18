نيمار يغيب عن تشكيلة البرازيل في مواجهة هايتي

واشنطن-سانا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، أن نجم المنتخب نيمار لن يسافر مع بعثة بلاده لخوض المباراة أمام هايتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد في بيان: “سيبقى نيمار في نيوجيرزي للاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة الأخيرة من تعافيه”.

وتدرب نيمار لأول مرة أمس في الملعب مع زملائه، بعد تعرضه قبل شهر لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى مع ناديه سانتوس.

وكان المدرب الإيطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب عن ثقته في جاهزية نيمار لمواجهة هايتي، لكنه فضل منحه وقتاً إضافياً تفادياً لأي انتكاسة قد تؤثر لاحقاً على مشاركته في الأدوار الحاسمة.

وتعادل المنتخب البرازيلي في مستهل مشواره بكأس العالم أمام المنتخب المغربي بهدف لكل منهما، وسيلتقي في المباراة الثانية مع منتخب هايتي في العشرين من الشهر الحالي.