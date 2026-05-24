ريال مدريد ينهي الموسم بفوز كبير على أتلتيك بلباو

مدريد-سانا

أنهى ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على ضيفه أتلتيك بلباو 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 38 والأخيرة من البطولة.

سجل للنادي الملكي غونزالو غارسيا في الدقيقة 11، والإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 41، والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 50، والمغربي إبراهيم دياز في الدقيقة 88، فيما سجل للفريق الضيف غوركا غوروزيتا في الدقيقة 45، وأورمو إيزيتا في الدقيقة 90.

وودعت جماهير ولاعبي ريال مدريد قائد الفريق داني كارفاخال، والنمساوي ديفيد ألابا بعد خوضهما المباراة الأخير بالقميص الأبيض.

وأنهى ريال مدريد الموسم بـ 86 نقطة في المركز الثاني، فيما احتل بلباو المركز الثاني عشر بـ 45 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها خسر برشلونة حامل اللقب على أرض مضيفه فالنسيا 1-3، وفاز سلتا فيغو على إشبيلية 1-0، وريال بيتيس على على ليفانتي 2-1، وتعادل جيرونا مع اليتشي 1-1.