اختتام بطولة رمضان لكرة القدم للصالات

دمشق-سانا

اختتمت اليوم بطولة رمضان لكرة القدم للصالات بنسختها الأولى، والتي أقيمت بصالة الجلاء الرياضية بدمشق بالتشاركية بين وزارة الرياضة والشباب وسفارة البحرين بدمشق، وبإشراف الاتحاد السوري لكرة القدم.

وأحرز فريق مونة عيلتنا لقب البطولة بفوزه في النهائي على فريق سفن دايز بنتيجة 2/5، بينما نال فريق الشوق المركز الثالث بفوزه على فريق بيتا بنتيجة 4/5 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي تصريح للصحفيين، قال وزير الرياضة والشباب محمد سامح الحامض: إن هذه البطولة هي الأولى من نوعها، حيث كانت جامعة للمواهب وقدم اللاعبون خلالها مستويات جيدة في أجواء حماسية، مشيراً إلى أن هذه البطولات ستتكرر، وسيتم تنظيمها بشكل تكون فيه المشاركة أوسع.

سفير مملكة البحرين بدمشق وحيد مبارك سيار، أوضح أن الهدف من هذه البطولة هو زيادة التواصل الاجتماعي وتعزيز أواصر المحبة بين الشباب، مبيناً أنه سيكون هناك مشاركات أوسع لدعم العديد من الألعاب الرياضية في سوريا؛ لتعود سوريا إلى ألقها الرياضي.

مشرف فريق مونة عيلتنا نبيل الشحمة أبدى إعجابه بتنظيم البطولة من قبل وزارة الرياضة والشباب وسفارة البحرين، مؤكداً أن المباراة النهائية بين الفريقين تعكس الروح الرياضية، وتحفز المواهب الشابة على تقديم أفضل ما لديها والمشاركة الدائمة بهذه البطولات.

وبلغ فريقا “سيفن دايز مارت” و”مونة عيلتنا” المباراة النهائية، بعد فوز الأول على فريق “الشوق” بنتيجة 3-1، والثاني على فريق “بيتا” بنتيجة 11-5، وذلك في مواجهتي الدور نصف النهائي.

وشهدت البطولة حفلاً ختامياً، تضمن عروضاً رياضية في جمباز الباركور، وعروضاً مهارية في الكاراتيه والتايكوانجستو، وفقرات فنية جسدت الترابط التاريخي بين البلدين.