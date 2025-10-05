إشبيلية يُسقط برشلونة برباعية في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

تلقى برشلونة خسارة مدوية على ملعب سانشيز بيزخوان أمام إشبيلية بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أليكسيس سانشيز التسجيل مبكراً لإشبيلية في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ليعزز إسحاق روميرو بيرنال التقدم في الدقيقة 37، قبل أن يقلص برشلونة النتيجة بالهدف الأول عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 45+7.

وسجل خوسيه انخيل كارمونا الهدف الثالث لإشبيلية في الدقيقة 90، واختتم اكور أدامز النتيجة لإشبيلية بالهدف الرابع في الدقيقة 90+9.

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 19 في المركز الثاني، فيما رفع إشبيليةرصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع.