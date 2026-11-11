‏250 أسرة تعود من مخيمات الرقة إلى مناطقها الأصلية وتتسلم المساعدات

الرقة-سانا
تتواصل في محافظة الرقة عمليات العودة الطوعية للأسر من المخيمات إلى مناطق سكنها الأصلية لليوم الثاني على التوالي، برعاية المحافظة وبمشاركة المنظمات الدولية والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.
وشملت عمليات النقل مخيمات سهلة البنات واليوناني والمقص، باتجاه مناطق معدان والمنصورة ودير الزور وشويحان المنصور، حيث وصلت اليوم 250 أسرة إلى مناطقها، وتسلمت مساعدات غذائية وغير غذائية ونقدية، بعد عودة 370 أسرة في اليوم الأول من مخيم سهلة البنات.
إجراءات العودة وتجهيز المساعدات
وأوضحت عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الرقة آلاء الحسين، أن القوافل انطلقت أمس الثلاثاء من مخيم سهلة البنات، واستمرت اليوم عمليات نقل الأسر من مخيمي اليوناني والمقص، مبينة أن الإجراءات تسير بيسر، مع تجهيز المساعدات اللازمة للعائلات العائدة.
وأضافت الحسين أن الجهات المعنية أجرت كشوفاً مسبقة على مناطق العودة للتحقق من أوضاعها، كما استكملت نقل نحو 20 أسرة من مخيم سهلة البنات كانت قد تخلفت عن قافلة اليوم الأول.
تأمين سلامة العائدين
وأكد رئيس دائرة الاستعداد في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة غسان مصطفى، أن الحملة تأتي في إطار تطبيق المرسوم الرئاسي رقم “59” لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، إضافة إلى تحقيق رؤية سوريا بلا مخيمات، مشيراً إلى أن العودة تتم طوعياً ومن دون أي إجبار.
وأوضح مصطفى أن فرق الطوارئ والدفاع المدني ترافق القوافل بالتنسيق مع مجلس المحافظة وقوى الأمن الداخلي، لضمان سلامة العائدين على الطرقات، والتعامل مع أي طارئ صحي أو حريق، من خلال فرق الإنقاذ والإطفاء وسيارات الإسعاف.
مساعدات للأسر العائدة
من جهته بيّن رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الرقة آصف مسلم أن الفرع بالتعاون مع الشركاء، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجهات الحكومية المعنية، يقدم مساعدات غذائية وغير غذائية ونقدية للأسر العائدة.
وأشار مسلم إلى أن المساعدات شملت 370 أسرة في اليوم الأول، بينما تستهدف 250 أسرة خلال اليوم الثاني، على أن تستمر العملية حتى إخلاء المخيمات في المحافظة، مع مواصلة تقديم الدعم للعائلات في مناطق عودتها.
تحديات تواجه العائلات بعد العودة
بدوره عبّر سالم الفياض، العائد إلى منطقة شويحان الوهب في المنصورة، عن سعادته بالعودة إلى بلدته بعد نحو 15 عاماً من النزوح، رغم الدمار الذي لحق بمنزله، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجه أسرته في تأمين المسكن وترميم المنزل بسبب ضعف الإمكانات المادية.
ودعا الفياض إلى تقديم الدعم للأسر العائدة، وإجراء كشوف على المنازل المتضررة وتأمين الاحتياجات الأساسية، ولا سيما المأوى والمياه، لمساعدتها على استئناف حياتها في مناطقها الأصلية.
وكانت محافظة الرقة أطلقت أمس حملة للعودة الطوعية تستهدف الأسر المقيمة في مخيم سهلة البنات وعدد من المخيمات الأخرى، بهدف تسهيل عودتها إلى مناطقها الأصلية في محافظة دير الزور ومناطق أخرى تختارها.
وكانت التحضيرات لحملة العودة من مخيم سهلة البنات بدأت في آب الماضي، عبر إجراء استبيانات للأسر الراغبة بالعودة، والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات المحلية والدولية، مع تخصيص مساعدات غذائية ودعم نقدي للأسر العائدة.