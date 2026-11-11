‏250 أسرة تعود من مخيمات الرقة إلى مناطقها الأصلية وتتسلم المساعدات

الرقة-سانا

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تتواصل في محافظة الرقة عمليات العودة الطوعية للأسر من المخيمات إلى مناطق سكنها الأصلية لليوم الثاني على ‏التوالي، برعاية المحافظة وبمشاركة المنظمات الدولية والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏

وشملت عمليات النقل مخيمات سهلة البنات واليوناني والمقص، باتجاه مناطق معدان والمنصورة ودير الزور وشويحان ‏المنصور، حيث وصلت اليوم 250 أسرة إلى مناطقها، وتسلمت مساعدات غذائية وغير غذائية ونقدية، بعد عودة 370 ‏أسرة في اليوم الأول من مخيم سهلة البنات.‏

إجراءات العودة وتجهيز المساعدات

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الرقة آلاء الحسين، أن القوافل انطلقت أمس ‏الثلاثاء من مخيم سهلة البنات، واستمرت اليوم عمليات نقل الأسر من مخيمي اليوناني والمقص، مبينة أن ‏الإجراءات تسير بيسر، مع تجهيز المساعدات اللازمة للعائلات العائدة.‏

وأضافت الحسين أن الجهات المعنية أجرت كشوفاً مسبقة على مناطق العودة للتحقق من أوضاعها، كما استكملت نقل ‏نحو 20 أسرة من مخيم سهلة البنات كانت قد تخلفت عن قافلة اليوم الأول.‏

تأمين سلامة العائدين

وأكد رئيس دائرة الاستعداد في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة غسان مصطفى، أن الحملة تأتي في ‏إطار تطبيق المرسوم الرئاسي رقم “59” لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في ‏المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، إضافة إلى تحقيق رؤية سوريا بلا مخيمات، مشيراً إلى أن العودة تتم ‏طوعياً ومن دون أي إجبار.‏

وأوضح مصطفى أن فرق الطوارئ والدفاع المدني ترافق القوافل بالتنسيق مع مجلس المحافظة وقوى الأمن الداخلي، ‏لضمان سلامة العائدين على الطرقات، والتعامل مع أي طارئ صحي أو حريق، من خلال فرق الإنقاذ والإطفاء ‏وسيارات الإسعاف.‏

‏ مساعدات للأسر العائدة

من جهته بيّن رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الرقة آصف مسلم أن الفرع بالتعاون مع الشركاء، ‏وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ‏والجهات الحكومية المعنية، يقدم مساعدات غذائية وغير غذائية ونقدية للأسر العائدة.‏

وأشار مسلم إلى أن المساعدات شملت 370 أسرة في اليوم الأول، بينما تستهدف 250 أسرة خلال اليوم الثاني، على أن ‏تستمر العملية حتى إخلاء المخيمات في المحافظة، مع مواصلة تقديم الدعم للعائلات في مناطق عودتها.‏

تحديات تواجه العائلات بعد العودة

بدوره عبّر سالم الفياض، العائد إلى منطقة شويحان الوهب في المنصورة، عن سعادته بالعودة إلى بلدته بعد نحو 15 ‏عاماً من النزوح، رغم الدمار الذي لحق بمنزله، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجه أسرته في تأمين المسكن وترميم ‏المنزل بسبب ضعف الإمكانات المادية.‏

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ودعا الفياض إلى تقديم الدعم للأسر العائدة، وإجراء كشوف على المنازل المتضررة وتأمين الاحتياجات الأساسية، ولا ‏سيما المأوى والمياه، لمساعدتها على استئناف حياتها في مناطقها الأصلية.‏

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وكانت محافظة الرقة أطلقت أمس حملة للعودة الطوعية تستهدف الأسر المقيمة في مخيم سهلة البنات وعدد من ‏المخيمات الأخرى، بهدف تسهيل عودتها إلى مناطقها الأصلية في محافظة دير الزور ومناطق أخرى تختارها.‏

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وكانت التحضيرات لحملة العودة من مخيم سهلة البنات بدأت في آب الماضي، عبر إجراء استبيانات للأسر الراغبة ‏بالعودة، والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات المحلية والدولية، مع تخصيص ‏مساعدات غذائية ودعم نقدي للأسر العائدة.‏