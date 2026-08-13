مصر وتركيا تؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها

القاهرة-سانا

أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان اليوم الخميس أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.

وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان عقب مباحثاتهما في القاهرة، بحسب وسائل إعلام مصرية: إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي، ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم.

وأكد وزير الخارجية أن المباحثات تناولت أيضاً الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جدد الجانبان رفضهما وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد الجانبان على الرفض الكامل لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإدانة الممارسات الأحادية، بما فيها التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وانتهاك الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وفي السياق، أعلن فيدان أن تركيا ومصر اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن قطاع غزة، في إطار التنسيق بين البلدين إزاء التطورات في القطاع.

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد فيدان، أن تركيا ومصر تتبنيان موقفاً مشتركاً بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها ورفض تقسيمها، فيما شدد عبد العاطي على أهمية تكثيف التعاون المصري التركي لتوحيد المؤسسات الليبية ودعم الجهود الوطنية في إطار حل “ليبي-ليبي”.

وفي الشأن السوداني، أشار الوزير المصري إلى اتفاق الجانبين على أهمية تغليب الحلول السياسية والحفاظ على المؤسسات الوطنية ودعمها لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، لافتاً إلى الجهود والاتصالات التي تجريها مصر بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية لدعم الحلول السياسية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وكان وزيرا الخارجية المصري والتركي أكدا خلال اتصال هاتفي في الحادي عشر من الشهر الماضي أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها.