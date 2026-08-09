الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس

photo 2026 08 09 15 55 12 الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس

اللاذقية وطرطوس-سانا‏

أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له، جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس، ‏اطّلع خلالها على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية.‏

وكانت سوريا أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير القاعدتين ‌‏الروسيتين في حميميم ‏وطرطوس، وذلك بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة ‏الخارجية ‌‏والمغتربين. ‏

وتنص مذكرة التفاهم على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في ‏الساحل السوري، ‏على أن تتولى الدولة السورية إدارة ‌‏المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف ‏التجاري الرابع في ‏ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما ‌‏تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.

photo 2026 08 09 15 55 21 الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس
photo 2026 08 09 15 55 22 الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس
photo 2026 08 09 15 55 24 الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس
photo 2026 08 09 15 55 25 الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس
photo 2026 08 09 15 55 29 الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس
photo 2026 08 09 15 55 30 الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس
photo 2026 08 09 15 55 32 الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس
photo 2026 08 09 15 55 34 الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس
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