الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم السورية-الروسية في اللاذقية وطرطوس

اللاذقية وطرطوس-سانا
أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له، جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس، اطّلع خلالها على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية.
وكانت سوريا أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وذلك بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين.
وتنص مذكرة التفاهم على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.