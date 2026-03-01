الرئيس الشرع يؤكد لرئيس دولة الإمارات تضامن سوريا الكامل مع الأشقاء العرب

دمشق-سانا

أجرى السيد الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد الرئيس الشرع تضامن الجمهورية العربية السورية مع دولة الإمارات العربية المتحدة حيال الاعتداءات التي استهدفت أراضيها وعدداً من الدول الشقيقة، مشدداً على موقف سوريا الثابت برفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها تحت أي ذريعة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، ومن شأنها دفع المنطقة نحو حالة من الفوضى، مؤكداً على ضرورة الاحتكام للغة الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن تقديره العميق لموقف سوريا الداعم لأمن واستقرار الإمارات وأشقائها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وكانت سوريا أدانت بشدة أمس السبت، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية الشقيقة، وأعربت عن تضامنها الكامل معها، ورفضها القاطع لأي تهديدات لأمن واستقرار هذه الدول.