وزارة الخارجية : تعيين قائمين بالأعمال ودبلوماسيين في إطار إعادة هيكلة البعثات السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في إطار خطتها الاستراتيجية لإعادة تفعيل بعثاتها الدبلوماسية، تم استكمال تشكيل فرق عمل متكاملة لعدد من البعثات حول العالم، وتكليف قائمين بالأعمال ودبلوماسيين وفق الإجراءات المعتمدة لمباشرة مهامهم.

وأوضحت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن المرحلة الحالية تشمل تفعيل عدد من البعثات الدبلوماسية، على أن يستمر العمل تدريجياً لاستكمال بقية البعثات وفق أولويات مدروسة وخطوات ضمن مسار إعادة بناء الجهاز الدبلوماسي على أسس مهنية ومؤسساتية، وبما يعزز جاهزية بعثاتنا للقيام بدورها في تمثيل سوريا وخدمة مصالحها الخارجية.

وأشارت إلى أن المعهد الدبلوماسي أعدّ برنامجاً لتأهيل الكوادر، شمل دورات تخصصية داخل الوزارة عام 2025 وبرامج تدريبية مع معاهد دولية خارجية، ويعمل على إطلاق منصة تدريب إلكترونية لتطوير مهارات الكوادر وتعزيز جاهزيتهم، وذلك ضمن جزء من عملية التطوير المؤسسي الشاملة لتعزيز الحضور الدبلوماسي لسوريا.

وبينت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزارة انتهجت نهجاً قائماً على مراعاة التنوع الوطني في تشكيل البعثات الدبلوماسية، بما يعكس مختلف أطياف ومكوّنات الشعب السوري، مع اعتماد معيار الكفاءة أساساً في عملية الاختيار.

وأكدت على ضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات مُشددة على أن القوائم العشوائية المتداولة حالياً لا أساس لها من الصحة.