سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني

مونتريال-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عمر الحصري، مع وفد من وزارة النقل التركية برئاسة نائب الوزير إنفر إسكورت، سبل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني والتشغيلي في قطاع الطيران المدني، وذلك خلال اجتماع عُقد على هامش الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية.

وأكد الحصري في تصريح لـ سانا أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران، مشيراً إلى أن المحادثات تناولت استكمال مشاريع البنية التحتية وتطوير أطر التعاون بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وأضاف: إن سوريا تسعى لتكون مركزاً إقليمياً نشطاً في مجال الطيران المدني، وبوابة عبور تربط الشرق بالغرب، بما يعزز موقعها الإستراتيجي ودورها في دعم حركة النقل الجوي الدولية.

وأوضح الحصري أن اللقاء شكّل منصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز سلامة وأمن الطيران، وتحسين انسيابية الحركة الجوية الإقليمية والدولية عبر المطارات السورية، كما أشار إلى أن استمرار الحوار مع الجانب التركي يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتطوير، ويعكس حرص البلدين على بناء شراكة إستراتيجية تخدم مصالح الشعبين وتواكب المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران.

وتشارك سوريا في أعمال الجمعية العامة لمنظمة ICAO التي انطلقت في الـ 23 من أيلول وتستمر حتى الـ 3 من تشرين الأول 2025، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا الطيران المدني الدولي وتطوير سياساته.