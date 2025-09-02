الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام

جنيف-سانا

أعلنت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان منذ مطلع العام الجاري.

وقالت كليمنتس في تصريح صحفي اليوم: “منذ بداية هذا العام، غادر نحو 200 ألف سوري من لبنان إلى سوريا، معظمهم بمفردهم”، لافتةً إلى أن “هذا الرقم يرتفع بسرعة كبيرة”.

وأضافت كليمنتس: إن “غالبية العائدين يتوجهون إلى محافظات حماة وحمص في وسط سوريا، وحلب في شمالها”، مبينةً أن المفوضية أعدّت خطة لدعم العائدين، تتضمن أعمال ترميم صغيرة للمساكن ودعماً نقدياً، وتلبية بعض الاحتياجات الفورية، وتقديم مواد إغاثة أساسية.

وكانت كليمنتس أكدت أمس في لقاء خاص مع سانا، أن عدداً كبيراً من السوريين عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث بلغ عددهم نحو 850000 سوري، إضافة إلى 1.7 مليون آخرين عائدين من مناطق أخرى داخل سوريا.