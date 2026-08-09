التحضيرات الأخيرة في ساحة السرايا بدرعا قُبيل انطلاق مهرجان “صيف حوران”

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بعد افتتاحه من قبل الرئيس أحمد الشرع.. بدء مرور الأهالي والمركبات على جسر الرستن في حمص
قوى الأمن الداخلي تعمل على مساعدة الخارجين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
احتفالات أهالي الرقة بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار والتي تشمل تسليم المدينة بالكامل للحكومة
استمرار عودة أهالي دير حافر بريف حلب إلى منازلهم بعد تأمين المدينة من قبل الجيش العربي السوري
“فزعة الرقة” حملة من أبناء المحافظة لدعم العائلات المتضررة جراء السيول بخربة الجوز بريف إدلب
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