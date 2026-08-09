التحضيرات الأخيرة في ساحة السرايا بدرعا قُبيل انطلاق مهرجان “صيف حوران” تاريخ النشر: 2026/08/09 11:37 مساءً اخر تحديث: 2026/08/09 11:37 مساءً قائمة الصور 1/7 بعد افتتاحه من قبل الرئيس أحمد الشرع.. بدء مرور الأهالي والمركبات على جسر الرستن في حمص قوى الأمن الداخلي تعمل على مساعدة الخارجين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب احتفالات أهالي الرقة بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار والتي تشمل تسليم المدينة بالكامل للحكومة استمرار عودة أهالي دير حافر بريف حلب إلى منازلهم بعد تأمين المدينة من قبل الجيش العربي السوري “فزعة الرقة” حملة من أبناء المحافظة لدعم العائلات المتضررة جراء السيول بخربة الجوز بريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:درعاساحة السرايا بدرعامهرجان صيف حوران مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك /6/ عمليات لتصحيح الجنف مجاناً في مشفى حمص الجامعي ضمن حملة شفاء4 أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 وزارة الطاقة تدعو 515 مفصولاً بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 وضع حجر الأساس لمشفى دير الزور التخصصي للأورام بسعة 230 سريراً أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 دراسة تكشف مؤشرات حيوية في أطراف الأصابع مرتبطة بالضيق النفسي أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026