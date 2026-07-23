وزير الثقافة محمد ياسين الصالح يزور جبل القلعة في العاصمة الأردنية عمّان تاريخ النشر: 2026/07/23 5:41 مساءً اخر تحديث: 2026/07/23 5:41 مساءً قائمة الصور 1/9 من أجواء انتخابات مجلس الشعب في دائرة صافيتا الانتخابية بمحافظة طرطوس شخصيات حكومية برئاسة محافظ درعا يتفقدون جرحى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط المدينة جبل الأربعين في إدلب يستعيد مكانته كوجهة سياحية مشاهد من العرض البصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا إدارة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية تكرم السيدة حسناء الحريري الملقبة بخنساء الثورة السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأردن وبريطانيامحمد ياسين الصالحوزير الثقافة السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك السورية للبترول تبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار يوليو 23, 2026 يوليو 23, 2026 قاديش يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التقدّم الاقتصادي والمالي في سوريا يوليو 23, 2026 يوليو 23, 2026 فرنسا تدعو ميليشيا الحوثيين لوقف الهجمات على الناقلات يوليو 23, 2026 يوليو 23, 2026 محافظة درعا تضبط معملاً لخلط المحروقات وتصادر 100 ألف ليتر وتوقف المتورطين يوليو 23, 2026 يوليو 23, 2026