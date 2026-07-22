صيانة وتأهيل طريق تيزين–الشيحة في ريف حماة لتحسين الواقع الخدمي تاريخ النشر: 2026/07/22 10:33 صباحًا اخر تحديث: 2026/07/22 10:36 صباحًا قائمة الصور 1/8 منظمة اقرأ تقوم بترميم وتأهيل مسجد عقيل في مدينة حرستا (إفطار صائم)… مبادرة لتوزيع 200 وجبة إفطار في ريف دمشق لقطات جوية تظهر المساحات الزراعية الواسعة في ريف حلب الجنوبي ملتقى مجتمعي في حماة حول نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع خان رستم باشا.. من محطة للقوافل إلى سوق ينبض بالمهن التراثية وسط حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةطريق تيزين–الشيحة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في تشيلي إلى 13 قتيلاً يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 الدفاع المدني يسجل 19 إصابة بحوادث سير ويخمد 160 حريقاً خلال 24 ساعة يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 22 من تموز 2026 يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 8 صيانة وتأهيل طريق تيزين–الشيحة في ريف حماة لتحسين الواقع الخدمي يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026