جانب من حضور السيدات الأعضاء في مجلس الشعب إلى مقر المجلس للمشاركة في الجلسة الأولى

قائمة الصور 1/3
احتفالات أهالي مدينة طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فرق الدفاع المدني السوري ترش الملح على الطرقات في ريف جسر الشغور الغربي لإذابة الجليد
احتفال أهالي قرية حنتوتين بمنطقة معرة النعمان في إدلب في ذكرى النصر والتحرير
واقع العمل في القنصلية السورية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية
ندوة حوارية للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع ذوي الضحايا وأبناء الجالية السورية في هولندا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك