جانب من حضور السيدات الأعضاء في مجلس الشعب إلى مقر المجلس للمشاركة في الجلسة الأولى تاريخ النشر: 2026/07/12 2:09 مساءً اخر تحديث: 2026/07/12 2:09 مساءً قائمة الصور 1/3 احتفالات أهالي مدينة طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير فرق الدفاع المدني السوري ترش الملح على الطرقات في ريف جسر الشغور الغربي لإذابة الجليد احتفال أهالي قرية حنتوتين بمنطقة معرة النعمان في إدلب في ذكرى النصر والتحرير واقع العمل في القنصلية السورية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية ندوة حوارية للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع ذوي الضحايا وأبناء الجالية السورية في هولندا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سورياالإعلان الدستوريالبرلمان السوريالبرلمان في سوريامجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 البحرين: الدفاعات الجوية تعترض اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 آبل تقاضي OpenAI بتهمة سرقة أسرار تجارية واستخدامها لتطوير أجهزة جديدة يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 3 جانب من حضور السيدات الأعضاء في مجلس الشعب إلى مقر المجلس للمشاركة في الجلسة الأولى يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026