برفقة الرئيس أحمد الشرع.. زار الرئيس الفرنسي الجامع الأموي الكبير في دمشق أمس الإثنين تاريخ النشر: 2026/07/07 7:35 مساءً اخر تحديث: 2026/07/07 7:35 مساءً قائمة الصور 1/7 القوى البحرية في وزارة الدفاع تتابع بلاغاً عن حالة غرق في بلدة الحسينية بريف دير الزور معاناة الأهالي في الانتقال من مدينة الطبقة إلى الرقة بسبب تفجير الجسور مكالمة الرئيس أحمد الشرع مع أحد أبناء عشائر محافظة السويداء أثناء حملة “السويداء منا وفينا” حركة نشطة يشهدها سوق الخضار بمدينة حماة في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك لقطات من افتتاح الرئيس الشرع للمباراة الودية بين منتخبي سوريا ولبنان بكرة السلة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أحمد الشرعإيمانويل ماكروناخبار دمشقالجامع الأموي الكبيرالرئيس السوريالرئيس الفرنسي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك قطر تطلق تحالفاً عالمياً لتعزيز أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي يوليو 7, 2026 يوليو 7, 2026 الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض بالسودان يوليو 7, 2026 يوليو 7, 2026 أهالي قرية الكندة بريف إدلب يناشدون الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لوضع مياه الشرب يوليو 7, 2026 يوليو 7, 2026 الشرع وماكرون في مؤتمر صحفي.. شراكة متكافئة وتأكيد فرنسي على دعم سوريا الجديدة يوليو 7, 2026 يوليو 7, 2026